Zo kan het ook: McLaren voert retroactief vermogen op

Door: TB

Het Britse McLaren heeft een update klaarstaan die 25pk toevoegt aan de MP4-12C. Het is niet de eerste keer dat een fabrikant na de lancering van een sportwagen ontdekt net wat meer vermogen uit diens motor te kunnen peuteren. Recent zagen we de Mercedes SLS AMG GT op het podium verschijnen, een marginaal krachtigere SLS die het reguliere exempaar net wat sneller af is maar potentiële klanten voldoende overtuigt om een nieuwe aan te schaffen. McLaren pakt het net ietsje anders aan.

De update die onder andere bestaat uit 25pk extra voor de V8 (600 naar 625pk), een elektrische passagiersdeur en verbeterd motorgeluid biedt McLaren kosteloos - jawel - aan voor alle MP4-12C-eigenaren. Hoewel zowel verbruik als uitstoot niet veranderen, is er niets bekend over de nieuwe prestatiecijfers van de snelle Brit. De modificaties worden vanaf oktober op zowel de nieuwe als oude exemplaren geïnstalleerd. Dat is nog eens leuk naar de verdeler gaan voor onderhoud ...