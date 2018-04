Nissan Juke Nismo in de startblokken

Door: AUTO55

Het verhaal begon vorig jaar, toen men met de Juke-R ten tonele kwam - uitgerust met een 3.8 liter V6 uit de GT-R, die we in het verleden al getest hebben. Het matzwarte gevaarte werd als een one-off ontwikkeld maar Nissan zag zich gedwongen om een gelimiteerde oplage te produceren; Tenslotte was de Juke-R puur bedoeld om ons op te warmen voor de komst van deze Juke Nismo. Eind 2011 debuteerde deze gekke, snelle vierwieler als conceptcar op de Tokyo Motor Show. Het productiemodel zal het publiek begroeten tijdens de 24u van Le Mans.

De locatie werd niet toevallig gekozen; Nismo (Nissan Motorsports International Co. Ltd.) gaat al terug tot 1984 en is actief op de hoogste niveaus in de GT- en de sportscar-klasse, waaronder de Japanse SUPER GT Series, het wereldwijde FIA GT1-wereldkampioenschap, de Le Mans Series, de Intercontinentale Le Mans Cup (ILMC) en uiteraard de befaamde de 24u van Le Mans.

Nissan heeft het ontwerp van de Juke naar eigen zeggen nog dynamischer en krachtiger weten te maken, met lagere bumpers, bredere wielkasten, zijskirts, een aangepaste grille en een achterspoiler. Deze aerodynamische verfijningen moeten meteen ook de opwaartse druk verminderen. Afronden doet hij met 18" lichtmetaal.

Binnenin zet de Nismo-behandeling zich verder. Het stuur, de pedalen, de meters, de pookknop en de deurbekleding werden opnieuw naar de tekentafel gebracht om het sportieve gevoel te versterken. De sportstoelen met suède bekleding en rode stiknaden ogen niet alleen fantastisch, ze houden je ongetwijfeld ook stevig op je plaats.

Tot op heden laten de Japanners enkel weten dat er een getunede versie van de 1.6 liter turbomotor in de steunen rust. Die levert normaal gesproken al 190pk dus daar kan best nog wat bij. Wij gokken op een ronde 220pk. De Juke Nismo profiteert verder nog van een stijver onderstel, een aangepaste besturing en torque vectoring om de sportiviteit te ondersteunen. Bekijk de fotoreeks!