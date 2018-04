Audi SQ5 gepland voor 2013

Door: AUTO55

Het circuit van Le Mans vormt het decor van de onthulling, wat gezien de successen met de TDI-bolides geen vreemde zet is. De SQ5 teert hierop verder en laat zichzelf voortstuwen door een 3.0 liter V6 voorzien van twee in serie geschakelde turbo's. Zowel de zuigers, de koeling van de cilinderkop als de nokkenastiming werden speciaal voor de krachtbron ontwikkeld. Het resultaat in cijfers is niet min: 313pk aan vermogen en 650Nm trekkracht, beschikbaar tussen 1.450 en 2.800tpm. Het bekende sprintje duurt amper 5,1 tellen, de topsnelheid is als vanouds begrensd op 250km/u. Voor wie volledig van het geroffel wil genieten heeft Audi een speciale luidspreker voor het uitlaatsysteem geïnstalleerd.

Ingolstadt claimt een normverbruik van 7,2l/100km, wat gezien de krachtontplooiing goed meevalt. Om het dieselgeweld in goede banen te leiden maakt de super-Q5 gebruik van permanente vierwielaandrijving inclusief torque vectoring. Bovendien ligt het zwaartepunt lager dan normaal door de koets 3cm te doen zakken. Dynamic steering met variabele overbrenging staat op de optielijst.

De SQ5 kan je herkennen aan zijn in platinagrijs uitgevoerde grille, achterspoiler, speciaal ontworpen bumpers, een hoogglanspakket, buitenspiegels in aluminiumlook en zwartgelakte remklauwen voorzien van S-logo's. Zoals gebruikelijk bij de S-modellen heeft ook de SQ5 een overwegend zwart interieur - met een optionele hemelafwerking in alcantara. De totaaluitrusting omvat elektrisch verstelbare stoelen bekleed met parelnappaleder en alcantara, accenten van geborsteld aluminium, speciale wijzerplaten, een S-pookknop, S-logo's op de dorpels en een sportstuur. Wordt verwacht in 2013, maar voor een uitgebreide fotospecial kan je hier alvast terecht.