Seat Toledo wordt weer sedan

Door: TB

Seat brengt de Toledo Concept mee naar Genève, al kijken we eigenlijk gewoon al naar een productierijp exemplaar. En dat is even schrikken, want was de Toledo niet een Altea met een koffer aangeplakt? Generatie drie gaat terug naar de roots en wordt een sedan zoals het merk die in 1991 ook presenteerde. Samen met zijn opvolger verkochten de Spanjaarden 860.000 exemplaren van de beide generaties. Na de onthulling van de Mii, de gefacelifte Ibiza en nu deze nieuwe Toledo is enkel de nieuwe Leon nog een geheim. Maar ook die komt dit jaar op de markt en is door de onthulling van deze Toledo al een stukje dichterbij gekomen.

De Toledo wordt 4,48m lang en krijgt een wielbasis van 2,60m. In de koffer past 500 liter; in- en uitladen zou dankzij de grote vijfde deur geen karwei mogen zijn. Langs buiten bekeken vallen de typische Seat trapeziumvormige grille met honinggraatdesign op, de grote luchtinlaat onder de bumper en de breed gelijnde koplampen. Van opzij oogt de auto als een traditionele sedan, waarbij de diepe vouwen in de portieren en het korte kontje een sportieve noot moeten brengen. Nog dit jaar staat de Toledo bij de dealers, prijzen en motorisaties zijn nog niet meegedeeld.