300.000 dollar voor de Volvo S60 Polestar

Volvo-liefhebbers mogen spontaan beginnen huilen; De (tot nog toe) enige S60 Polestar is verkocht. Iemand was bereid er maar liefst 300.000 dollar (€ 236.000) voor neer te leggen - een bedrag waar je best een boel auto's voor kan kopen met om en nabij de 508pk, 580Nm koppel en een acceleratie naar 100km/u in minder dan 4 seconden. Een topsnelheid van 300km/u is zelfs voor veel minder geld te koop en veelal sleurt een V8 of V12 je daar dan naartoe. Maar dat zijn dat stuk voor stuk doekjes voor het bloeden; de S60 Polestar is uniek, en de eigenaar dus ook.