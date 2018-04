Opel Corsa krijgt 1.4 turbo

Door: AUTO55

Turbomotoren zijn in tegenwoordig. Opel doet gezwind mee aan de trend en laat haar Corsa er van meegenieten. In vergelijking met de ongeblazen versie zal de nieuwe 1.4 liter benzinemotor 25pk extra naar de voorwielen sturen, waardoor het totaal op 125 komt. Dat vertaalt zich naar een sprintje van 0 tot 100km/u in 10,3 seconden en een topsnelheid van 195km/u.

De verbruiksopgave laat slechts 5,5l/100km optekenen, mede dankzij een start/stop-systeem dat deel uitmaakt van de basisuitrusting. CO2-gewijs blaast de gepeperde Corsa 129g/km de lucht in, 5 gram meer dan de atmosferische variant.