Porsche Exclusive verwent 911 S

Door: AUTO55

Meer dan 20 varianten zijn er op de markt, maar blijkbaar volstaat dat niet. Porsche Exclusive biedt de mogelijkheid om de 911 van een persoonlijke toets te voorzien. En meer dan één zelfs. Deze keer krijgen we een drietal opwaarderingen voorgeschoteld voor de Carrera S, op zich al geen kinderlijke auto.

We beginnen met de Powerkit. In standaardtrim haalt de Carerra S niet minder dan 400pk uit een 3.8 liter boxermotor, maar dankzij de upgrade komen daar nog eens 30 paardjes bij. In combinatie met de bekende PDK-transmissie accelereert hij in amper 4 seconden naar 100km/u, om te toppen bij 306km/u (308km/u met de manuele zevenbak). Het verbruik blijft onveranderd ten opzichte van het 'gewone' model.

Om de wereld duidelijk te maken dat je niet zomaar in eender welke 911 rondrijdt, zijn er ook twee exterieurpakketten voorzien. Het eerste heet Sport Design en omvat andere luchtinlaten en een vaste ducktail-spoiler. Daarnaast kan je nog opteren voor de Aerokit Cup, met een spoiler aan de voorbumper en een volwaardige achtervleugel bovenop de eendenstaart. Plaatjes kan je hier bekijken.