Mercedes CLS Shooting Brake komt tevoorschijn

Door: AUTO55

We kunnen gerust stellen dat Mercedes' nieuwste dicht bij z'n conceptversie aanleunt. Enkel de bumpers en spiegelkappen komen nu wat alledaagser voor de dag. Op technisch vlak deelt de Shooting Brake z'n basis met de CLS en er staat al een AMG-versie paraat.

Met de achterbank neer slikt de functionele CLS wel 1.550 liter. Dat is 100 liter minder is dan een BMW 5-reeks Touring en Audi A6 Avant. Bovendien beschikt de CLS Shooting Brake gewoon over vier portieren wat eigenlijk ongebruikelijk is voor een break. We noemen het kind bij de naam.

Binnenin draait alles om luxe, comfort en stijl. Nog meer dan bij de CLS zelfs. De boordplank en de eerste twee zitrijen blijven ongewijzigd, maar achterin - het laadcompartiment inbegrepen- onderscheidt de Shooting Brake zich nadrukkelijk van z'n broer - en al zeker van de E-klasse break. Een met stof afgewerkte bagageruimte is standaard, maar gepolijst hout en geborsteld aluminium behoren ook tot de mogelijkheden.

Het motorenaanbod bevat 2 diesels en evenveel benzineslurpers. De lichtste zelfontbrander heet CLS 250 CDI, goed voor 204pk en 500 Nm. Een sprintje trekken lukt in 7,7 seconden en de top wordt bij 240km/u bereikt. Mercedes claimt een verbruik van 5,3l/100km, de CO2-uitstoot zou gemiddeld 136 g/km bedragen. Wie op dieselpad wil met een zescilinder komt automatisch bij de CLS 350 CDI terecht, met een vermogen van 265pk en een maximumkoppel van 620Nm(!). En dat in combinatie met een normverbruik van 6,2l/100 km.

Benzines komen in de vorm van CLS 350 (350pk/370Nm) of CLS 500 (408pk/600Nm); Die laatste schiet naar 100km/u in 5,5 seconden dankzij een twin turbo V8, maar de échte topper woont natuurlijk in de AMG-stal - die doet het in 4,4 seconden. Bekijk onze uitgebreide fotospecial via deze link.