Nu officieel: Mercedes CLS

Door: BV

Van de nieuwe Mercedes CLS zijn niet één, maar twee keer eerder beelden gelekt. Nu is de informatie officieel en kunnen we de fotos vergezellen van de eerste specificaties.

De eerste generatie van de CLS werd precies 7 jaar geleden gepresenteerd. Na z'n commercialisering in oktober 2004 was het de enige 4-deurs-coupé in z'n klasse. Een luxe die deze tweede generatie niet zal hebben. Audi heeft inmiddels de A7 Sportback in stelling gebracht en bij BMW gaat over maximaal 3 jaar de Gran Coupé in productie. Van de originele CLS werden zo'n 170.000 stuks verkocht.

De exacte afmetingen geeft het merk met de Ster nog niet prijs. Het houdt het op een omschrijving van de proporties; lange motorkap, relatief lage en bolle daklijn en gordellijn die hoog opgetrokken en scherp afgelijnd is. De heuplijn om de achterste wielkasten wordt van de E-Klasse overgenomen. De zijruiten zijn nog steeds frameloos. De CLS krijgt LED-koplampen (ongetwijfeld als optie). Momenteel kan je die alleen op de Audi R8 krijgen.

Het interieur omvat geen verrassingen. Of misschien één; de selectiehendel voor de automaat zit aan de stuurkolom, en niet op de middentunnel. Dat je omgeven wordt door edele materialen spreekt voor zich. De Duitsers strooien rijkelijk met leder - onder meer voor de bekleding van het dashboard. Behalve de traditionele houtinleg zullen ook sierlijsten in painozwarte lak of carbon aangeboden worden.

Aan de motoren verspilt Mercedes nog geen letter, daarom houden we het op deze voorspelling... We rekenen op de zescilinder dieselmotor met zo'n 230pk, een goed 300pk sterke zescilinder instap-benzine en een V8 met om en bij de 400pk. Het gamma wordt later aangevuld met een AMG (540 of 570pk sterk) en het is evenmin uitgesloten dat Mercedes -met het oog op een lagere CO2-uitstoot- in een later stadium nog kleinere benzine- en dieselmotoren onder de neus van de CLS verstopt.