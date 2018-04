Audi stelt de vloot bij

Door: AUTO55

Beginnen doen we bij de A4. De 2.0 TDI met 143 kan je met ingang van het nieuwe modeljaar nu ook in de Allroad quattro bestellen, standaard uitgevoerd met een manuele zesbak. Die met 177pk blijft in de catalogus, maar wordt nu ook geleverd met de bekende S-Tronic automaat met 7 verzetten en een dubbele koppeling.

Vervolgens komen we bij de A5 terecht, en de mogelijkheid om 204pk van de 3.0 TDI via een handgeschakelde bak naar de wielen door te sluizen. Elektrisch inklapbare buitenspiegels worden van nu af aan gecombineerd met parkeerhulp, waarbij de rechterspiegel kantelt en de stoeprand zichtbaar wordt. Wel eerst even in achteruit zetten natuurlijk. Verder kan het optionele schuif-/kanteldak van de A5 Sportback voortaan verder worden geopend (+12 cm) en werd de winddeflector verbeterd.

De A6 dan maar, met de bekende 2.0 TFSI en 2.0 TDI (136 en 177pk) die ook in de Business Edition worden gelepeld. De uitrusting omvat een Multitronic-transmissie, MMI radio plus, MMI navigatie, Audi sound system, basis telefoonvoorbereiding, bestuurdersinformatiesysteem, Audi parkeerhulp plus, diefstalarm en metallic-/pareleffectlak.

Meer vermogen is er voor de 3.0 V6-TFSI, die voortaan 310pk uit de geblazen krachtbron puurt. En dat is slechts 10pk meer dan voorheen. Gelukkig blijven verbruikscijfers stabiel en vraagt Audi geen cent meer voor het model.

Ook Audi's A7 krijgt de imposante drieliter ter beschikking, inclusief zeventrapsautomaat en vierwielaandrijving. Wie voor de 3.0 TDI kiest krijgt een Tiptronic-achttrapsautomaat.

We eindigen met de Q3, die er een aantal leuke extra's bijkrijgt. Het offroad-pakket bijvoorbeeld: aluminium instaplijsten en een laaddrempel uit hetzelfde materiaal. Bergafdaalhulp is ook voorhanden; Een snelheidsregelaar door middel van remingrepen en een aanpassing van het motorsleepmoment. En oh ja, het driespaaks sportstuur krijgt een chroomafwerking. Niets om over het hoofd te zien.