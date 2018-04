McLaren MP4-12C gaat topless

Door: AUTO55

We zaten er al op te wachten en nu is er eindelijk bevestiging. McLaren heeft een eerste foto van de dakloze MP4-12C Spider vrijgeven, waardoor ze het model meteen ook officieel aankondigen. Wanneer hij eraan komt weten we nog niet. De specificaties zullen naar alle waarschijnlijkheid niet of weinig verschillen ten opzichte van de gesloten variant, maar de grote vraag blijft hangen rond de dakconstructie. Targa of softtop? De tijd zal het uitmaken.

Eerder kwam het Britse sportwagenmerk al in het nieuws naar aanleiding van de kosteloze opwaarderingen en een uitbreiding naar de Chinese markt. Het verhaal is duidelijk niet van korte duur.