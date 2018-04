Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake staat al klaar

Door: AUTO55

De functionele CLS heeft zichzelf pas onlangs laten opmerken, of daar is de AMG-variant al (lees: de supersnelle versie). Het bekende recept blijft behouden; Esthetische ingrepen gecombineerd met een 5.5l Biturbo V8 die liefst 525pk en 700Nm uitbraakt. Reken op een 0 naar 100-sprint in 4,4 tellen en een maximumsnelheid van 300km/u met het AMG Performance Package. Op dit moment is de sportieve CLS Shooting Brake nog in mysterie gehuld. Prijzen werden nog niet vrijgegeven.