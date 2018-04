AMG breidt uit

Door: AUTO55

AMG spreekt voor velen tot de verbeelding. Mercedes' huistuner is al bijna uitgegroeid tot een merk op zich, met de in 2009 gepresenteerde SLS AMG als voorlopig hoogtepunt. De komende jaren zal het bedrijf zich nog meer toeleggen op snelle Duitsers, met een groot festijn in het vooruitzicht: AMG wordt 50 in 2017 en dat zullen we geweten hebben.

De aftrap voor de groeistrategie wordt gegeven met de introductie van de A45 AMG, volgens de ingenieurs uitgerust met de meest dynamische, meest krachtige en tegelijkertijd meest efficiënte (compacte) viercilinder op de markt. Maar er zit meer in het vat; Op basis van de A-klasse volgen nog twee AMG´s. We gaan uit van een driedeursvariant en de op stapel staande CLA. Bovendien wil de firma uitbreiden van 22 naar 30 modellen. Voorlopig denken we aan de GLK, SLS AMG Black Series, een extra variant van de nieuwe S-klasse (hints van AMG geven dat aan), de SLC en de CLS Shooting Brake. Tegelijkertijd laat AMG weten meer te gaan werken met vierwielaandrijving - en niet alleen voor de SUV´s. Zo wordt de A45 AMG standaard door alle vier de wielen aangedreven en verwachten we hetzelfde voor de driedeurs en de CLA.

Daarnaast worden de sportpaketten uitgebreid en zal AMG zich betrekken bij de ontwikkeling van standaardmodellen binnen het Mercedes-gamma. Dat de bal al aan het rollen is gegaan bewijst de voorwielophanging van de A 250 Sport en A 220 CDI Sport. Om de verkoop te stimuleren gaat AMG van 270 naar 350 Performance Centers, waarbij men zich vooral op de primaire markten richt: de VS, Duitsland en China. Tegen 2017 wil AMG 30.000 wagens van de productieband laten rollen.