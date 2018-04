De nieuwe Renault Clio: het voorproefje

Door: AUTO55

Wachten tot de grote onthulling is één ding, maar als ze bij Renault zelf de eerste foto online zwieren... Dus bij deze: de nieuwe Clio, of toch vanuit een enkel perspectief. Hij heeft trekjes van de Dezir conceptcar, een donkere contrastvormer onderaan en de nieuwe familieneus - die we weldra op alle Renaults te zien gaan krijgen. Deze namiddag valt het doek en worden meer info en foto's vrijgegeven. Auto55 houdt je op de hoogte.