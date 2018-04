China aast op Pininfarina

Door: BV

De Italiaanse design-autoriteit Pininfarina is al twee jaar op zoek naar overnemers voor het controlerende aandeel van de familie-Pininfarina. Het bedrijf heeft te lijden onder de economische crisis. Hoewel de ontwerpafdeling nog steeds voldoende opdrachten heeft, is de activiteit in de fabriekshallen van het bedrijf zo goed als onbestaande.

Echt haast maakt Pininfarina evenwel niet. Het bedrijf kreeg al het Canadese Magna International en de Indische autobouwers Mahindra en Bajaj over de vloer. Uit Chinese hoek was er al interesse van Brilliance, Anhui Jianghuai Automotive Corp. en daar komt nu ook nog BAIC (dat onlangs nog de Mercedes B-Klasse kopieerde) bij. De beslissing valt bij Pininfarina pas na een grondige analyse van alle voorstellen.