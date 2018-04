Porsche nog niet klaar met Panamera

Door: BV

In 2009 introduceerde Porsche z'n vierde modellijn. En zoals gebruikelijk is, werd het lanceringsaanbod sinds de start gestaag aangevuld. Het omvat nu een 300pk sterke V6 ‘Panamera', een 400pk sterke 4.8l V8 (atmosferisch) ‘Panamera S', een 430pk sterke 4.8l V8 ‘Panamera GTS' en een 500pk sterke drukgevoede editie van diezelfde motor ‘Panamera Turbo'. Moet het nog wat meer zijn? Dan is de 550pk sterke Turbo S wellicht wat voor jou. Als dat per ongeluk te milieu-onvriendelijk is, dan mag je de S Hybrid niet over het hoofd zien. Evenmin een kneusje, want nog steeds 380pk sterk. Je kan zelfs dieselen, met een drieliter die 250pk levert (bestaat in ons land ook met 211pk).

Maar het uitgebreide palet hierboven betekent helemaal niet dat Porsche al klaar is met de Panamera. Er ligt nog een nieuwe variant op het schab. Die wordt momenteel gegeseld op de Nürburgring, is beslist géén diesel (want hij klinkt als een straaljager) en wordt naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar voorgesteld. Kenners zullen zich ook nu weer kunnen baseren op de afwerking van de lichtunits, de bumperschilden en de uitlaatlijn voor het identificeren van de juiste variant. Toevallig de enige onderdelen die tijdens de ringoefening aan het zicht onttrokken werden.