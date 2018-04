Fiat 500L uit de doeken

Door: AUTO55

Vijf jaar na de introductie van de succesvolle Fiat 500 is de tijd rijp voor een MPV op dezelfde basis. De 500L wordt gepresenteerd als een combinatie van een (kleine) SUV en MPV, gericht op het moderne gezin. De ‘L' staat voor Large, Light en Loft, zaken die volgens Fiat allen toepasbaar zijn op de 500L.

Bij dit type voertuig is het natuurlijk belangrijk om zo voordelig mogelijk met de beschikbare binnenruimte om te springen. De Italianen speelden daarop in met een interieur dat -naar eigen zeggen- op 1.500 verschillende manieren kan worden ingedeeld. Met een lengte van 4,14 m is de 500L slechts 7cm langer dan de Punto - maar wel met plaats 5 personen plus bagage. In normale configuratie slikt de koffer 400 liter en dat doen maar weinig concurrenten hem na. Bovendien is de laadruimte uitgerust met het zogeheten Cargo Magic Space, dat de beschikbare plaats kan opdelen om zaken gemakkelijk van elkaar te scheiden.

De aandrijving geschiedt door drie verschillende motoren, met de bekroonde Turbo-TwinAir als prioriteit. Dankzij de nieuwe MultiAir II-technologie produceert de 900cc tweecilinder toch een vlotte 105pk en 145Nm, terwijl de dorst en CO2-uitstoot met respectievelijk 4,8l/100 km en 112g/km best binnen de perken blijven. De krachtbron, uitgerust met nieuwe technieken om trillingen tegen te gaan, spurt van 0 naar 100 km/u in 12,3 seconden om dan te toppen bij 180km/u. Naast deze TwinAir is er ook nog een 95pk-sterke 1.4l voorzien, die een normverbruik van 6,2l/100 km laat opmeten. Tenslotte komen ook de dieselliefhebbers aan hun trekken dankzij de 1.3 MultiJet II-motor, goed voor 85pk en een opgegeven dorst van 4,2l/100km.

Aan comfort werd ook gedacht. Het nieuwe Uconnect-systeem met 5" aanraakscherm vormt de bediening voor zowel radio, telefoon, iPod als navigatie. In de toekomst wordt het ook mogelijk om apps voor sociale netwerken als Facebook en Twitter te installeren. Verder bevat de optielijst een scala aan personalisatiemogelijkheden. De grote lijnen? Keuze uit 11 lakkleuren, 3 kleuren voor het dak, 3 voor de velgen en vier verschillende uitrustingsniveaus. Fiat wil z'n 500L naar het einde van dit jaar in de toonzalen krijgen, maar in tussentijd hebben we al enkele foto's voor je klaar staan.