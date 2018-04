Productie Ford Mondeo uitgesteld

Door: AUTO55

We kijken al even uit naar de volgende generatie Mondeo, die Fusion werd gedoopt in de VS. Op de Europese variant is het in principe wachten tot begin 2013. In principe dus, want dat lijkt nu anders uit te draaien.

Het probleem zou bij bij de toeleveranciers liggen; Alle onderdelen zijn nog niet binnen, waardoor de productie vertraging oploopt. Kwatongen spreken over 3 maanden uitstel, een uitspraak die de directie niet bevestigt. Voorlopen op de feiten heet zoiets. Dat de nieuwe, in Genk gebouwde Mondeo er komt is zeker. De vraag is wanneer...