The Raid @ Drive In Movies

Week 2 van de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utpolis Mechelen wordt ingezet door een onvervalste actieprent: The Raid. In de sloppenwijken van Jakarta krijgt een eliteteam van agenten de opdracht om een drugsbaron uit te schakelen. Die verschanst zich echter op de dertigste verdieping van een appartementsgebouw dat als oninneembaar wordt beschouwd. En reeds op de zesde verdieping komt het team erachter dat die inschatting eigenlijk correct is, maar er is geen weg terug. Hun poging om de overige 24 verdiepingen te veroveren is een aanslag op de zintuigen!

Zoals steeds geven we ook voor deze voorstelling duotickets weg. Wie fan is van Auto55 op facebook maakt kans door simpelweg te reageren onder de link naar dit item op onze fanpage en z'n FB-inbox in de gaten te houden. Succes!