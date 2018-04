Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake, de openbaring

Door: AUTO55

Eindelijk officieel -na een eerste aanblik en wat basisinformatie- dus we kunnen weer een hoopje feiten melden, de prijs dan weer niet inbegrepen. We starten onderhuids; De aandrijving geschiedt traditioneel op de achteras, hier standaard voorzien van een automatische hoogteregeling. Verder kreeg hij AMG Ride Control met variabele demping, opgedeeld in Comfort, Sport en Sport Plus. Tenslotte kunnen we melden dat de ESP afhankelijk van de gekozen stand een portie kattekwaad toelaat. Uitschakelen gaat trouwens ook wel. Een start/stop-systeem is aanwezig, maar dan enkel in comfortabele modus van de zeventrapsautomaat - zeg maar Speedshift.

Keramische remschijven met rode remklauwen staan op de optielijst, net als een Bang & Olufsen audio-installatie met 14 luidspekers, goed voor 1.200 Watt. Gewilligen kunnen zich daarna naar hartenlust uitleveren bij AMG Performance Studio. Voor carbonaccenten voor het ex- en interieur bijvoorbeeld, of een differentieel tussen de achteras en lichtere 19" wielen. En om af te sluiten: een gelakte Amerikaanse kersenhouten vloer in de kofferruimte, compleet met aluminium bevestigingsrails. Tja.

In principe genereert de 5,5l V8 biturbo uit de CLS 63 AMG Shooting Brake 525pk en 700Nm trekkracht, maar om de lancering letterlijk kracht bij te zetten kunnen snelle kopers een zogeheten Edition 1 in ontvangst nemen - eentje met 557pk en 700Nm. Dankzij deze winst snelt hij in 4,3 seconden naar 100km/u, een tiende sneller dan het 'doordeweekse' AMG-productiemodel. De topsnelheid blijft evenwel elektronisch begrensd op 250km/u en ook het verbruik blijft gelijk. Zowel binnen- als buitenkant werden onder handen genomen door het exclusivo-programma. Hij kreeg een speciale lakkleur, glanzend wit leder, interieuraccenten in koolstofvezel of pianozwart gelakt, een andere hemelbekleding en veloursmatten met lederen biesjes. Voor een meerprijs kan er ook zwart 'passieleder' voor de zetels en een in nappahuid getooide boordplank en -gordelspanners van af.

Bestelbonnen voor de Mercedes CLS Shooting Brake, de 63 AMG Shooting Brake en de 63 AMG SB Edition 1 liggen klaar vanaf dit najaar. De foto's kan je uiteraard nu al bij ons bekijken.