Gone @ Drive In Movies

Door: BV

Aanstaande donderdag 12 juli maakt het festivalterrein aan Utopolis-cinema zich op voor een thriller van een drive-in-movie. Jill Parish (Amanda Seyfried) komt in "Gone" thuis van een nachtdienst om te ontdekken dat haar zus Molly verdwenen is. Overtuigd dat haar zus de volgende ochtend niet zal halen, besluit ze alleen actie te ondernemen door bewijzen te vinden in een adembenemende race tegen de klok.

