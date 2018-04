Door: AUTO55

Nadat de eerste storm is gaan liggen duikt er plots een eerste beeld van de breakvariant op het net. Toevallig. Dus voor wie het nog niet doorhad, de Clio komt eraan en we zullen het geweten hebben. Voorlopig blijft het ook bij deze foto; Renault heeft zelf nog niets bevestigd noch ontkend. Voer voor speculatie dus - of de oosterse markt.