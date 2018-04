Maserati Quattroporte geeft tekeningen prijs

Door: AUTO55

Weer iemand die het niet kon laten; De eerste patenttekeningen van de volgende Maserati Quattroporte werden alvast gelekt en lustig rondgestrooid. Je kan ze hier alvast bekijken.

De meest opvallende wijziging zien we ter hoogte van de neus, die nu een pak dynamischer oogt dankzij hertekende koplampen en grotere luchtopeningen. Aan de achterzijde vallen de door de Gran Turismo geïnspireerde lichtunits het felst op. Het is best mogelijk dat de nieuwe Maserati Quattroporte al in september z'n opwachting maakt tijdens het salon van Parijs, maar op die bevestiging is het nog even wachten - het zou tenslotte net zo goed voor het voorjaar kunnen zijn.