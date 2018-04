Mazda MX-5 Facelift

Door: AUTO55

Na berichten over een performante MX-5 GT en de nog straffere Yusho, blijft het Mazda-nieuws binnenstromen. In de anonimiteit verblijven is niet gemakkelijk, en al zeker niet als je de best verkochte roadster ter wereld bent. Toch dook er eerder een beeld op van de tussenhalte naar een volledig nieuwe MX-5, die pas vanaf 2014 op de planning staat. En vandaag kunnen we al een heuse fotoreeks uitstallen.

Het betreft vooral een optische correctie; De 1.8l en 2.0l blijven in het vooronder genesteld, wellicht onderhevig aan kleine wijzigingen. We gokken op een betere voetgangerveiligheid, meer pk's, een lager verbruik en een lagere CO2-uitstoot - SkyActiv-technologie zal pas voor de volgende editie zijn. De facelift is slechts in Japan een feit; Officiële bevestiging van een oversteek hebben we (nog) niet ontvangen.

Onlangs raakte ook bekend dat de opvolger door Alfa Romeo als donor gebruikt zal worden voor een eigen open sportwagen. De nieuwe Spider allicht.