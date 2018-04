BMW iDrive weer stapje hoger

Door: TB

BMW was met iDrive, een systeem om ergonomisch en met een minimum aan knopjes het infotainmentsysteem van de wagen aan te sturen, niet meer of minder dan een pionier en doet die naam eer aan met een futuristische nieuwe versie. Meer eye-candy en verbeterde besturing moet het systeem op doen vallen tussen de concurrenten, die immers niet hebben stilgezeten. Toen iDrive in 2001 geïntroduceerd werd was BMW een absolute voorloper op de rest. Kort daarna volgde een stortvloed aan kritiek. En die was niet van de lucht aangezien BMW´s eerste poging van een alles-in-één-systeem in de auto niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen was. Nu, ruim tien jaar later, zijn grote stappen gemaakt in de infotainmenttechniek en staat er een nieuwe iDrive achter de coulissen.

Het verbeterde iDrive moet BMW opnieuw onderscheiden van zijn concurrenten als het op gebruiksmogelijkheden aankomt. Nieuw is het navigatiesysteem dat twee grote upgrades heeft gekregen ten opzicht van de huidige versie. Enerzijds zijn er aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de weergave, wat de leesbaarheid moeten vergroten en anderzijds zijn er, voor de grote steden, 3D-gebouwen toegevoegd die de te volgen route beter in kaart brengen.

Een andere toevoeging is aangebracht aan de bekende centrale iDrive-knop. Die is in zijn nieuwe gedaante voorzien van een touchpad, een functie waarmee Audi eerder al kwam. Bijzonder aan die van BMW is dat ermee bijvoorbeeld pinch-to-zoom kan worden gehanteerd zoals we dat kennen van smartphones en tablets. Ook tekens kunnen met de hand worden ingevoerd op de nieuwe knop. De derde nieuwigheid is dat je de auto kan laten dienst doen als mobiele hotspot. Voer een simkaart in en inzittenden kunnen gebruik maken van een 4G-verbinding. De dongle is ook uitneembaar en kan, zonder voeding, maximaal 30 minuten buiten de auto gebruikt worden. Het nieuwe iDrive zal vanaf 2013 leverbaar worden.