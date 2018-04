BMW 114d duikt onverwachts op

Door: AUTO55

Onlangs berichtten we over de komst van de BMW 114i, die weliswaar geen flitsende prestaties kan voorleggen maar met 102pk en 180Nm wel volstaat voor dagdagelijkse ritjes. Bij de 114d zal dat niet anders zijn.

Dat de kleine zelfontbrander al is opgedoken ligt aan de constructeur zelf; Op de BMW-website is de motorisering terug te vinden, compleet met specificaties. De motor heeft 1,6l longinhoud en levert een vermogenspiek van 95pk, 235Nm trekkracht, een topsnelheid van 185km/u en een 0 naar 100-spurt in 12,2 seconden. BMW stelt een normverbruik van 4,1l/100 km - met amper 0,2l/100km verschil niet veel zuiniger dan de 116d en zelfs 0,3l/100km dorstiger dan de 116d EfficientDynamics. Concreet fotomateriaal is er nog niet.