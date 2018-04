Dark Shadows @ Drive In Movies

Door: BV

Johnny Depp kruipt nu eens niet in de rol van een piraat, maar hangt in Dark Shadows de Vampier uit. Hij werd levend begraven in 1752, maar wordt in ruim 200 jaar later per ongeluk bevrijd en moet zich aanpassen aan de gewijzigde tijden én zijn excentrieke familie waarin elk lid een donker geheim met zich mee lijkt te dragen. Matriarch Elizabeth Collins Stoddard beroept zich constant op de inwonende psychiater Dr. Julia Hoffman voor hulp met familieproblemen. Haar andere huisgenoten zijn Elizabeth's broer Roger Collins, haar opstandige tienerdochter Carolyn Stoddard en Roger's 10-jarige zoon David Collins.

De horror-comedie staat op het programma van de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies (bij Utopolis Mechelen) op donderdag 19 juli. Auto55.be geeft ook daar weer duotickets voor weg. Wie kans wil maken, klikt door naar onze Facebook-fanpagina en reageert onder de link naar dit item. Succes!