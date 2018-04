BMW XS Designstudie loopt op de zaken vooruit

Door: BV

Mercedes werkt aan een crossover op basis van de fonkelnieuwe A-Klasse, Audi maakt er geen geheim van dat het aan de Q1 werkt en het lijkt dus best logisch dat BMW nog over een klein broertje ligt te tobben voor de X1 (voor het nieuwe voorwielaangedreven platform dat in ontwikkeling is). Zelf heeft BMW daar nog niets over vrijgegeven, maar dat weerhoudt onafhankelijke ontwerpers er niet van hun mening alvast wereldkundig te maken. Deze BMW XS Concept is het alvast het werk van ene George Manolache, een Roemeen die moderne trekken van z'n virtuele pen combineert met lijnen (vooral rond de imposante grille) die doen denken aan de creaties van het bedrijf uit de vijftiger en zestiger jaren van vorige eeuw.

De portieren schuiven allemaal open om toegang te verschaffen tot een minimalistisch interieur. En voor de aandrijving zorgt waterstof. In theorie, tenminste.