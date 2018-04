De nieuwe Range Rover is los

Door: BV

De nieuwe Range Rover staat in september op het Autosalon van Parijs. Nodeloos te stellen dus dat Land Rover z'n nieuwe vlaggenschip al helemaal klaar heeft. Maar aan het publiek maken van de beelden - daar waren de Britten nog niet aan begonnen. En nu komt een ongetwijfeld zorgvuldig door de marketing georkestreerde striptease in gedrang, want de grootste telg uit het Range Rover gamma heeft zich in de fabriekshal van het automerk al naakt laten fotograferen. En zoals je kan zien is dat plaatje op het internet verzeild.

De L405 (interne typebenaming) wordt vooral lichter dan z'n voorganger. Daarvoor wordt een structuur gebruikt die grotendeels in aluminium is vervaardigd. Techniek (en ook wat componenten) die geleend zijn van de Jaguar XJ. Dankzij een lagere massa zal de grootste Land Rover een pak zuiniger worden en beter presteren. En helaas ook weer duurder worden. Het gros van de verkopen in onze contreien zal uitgemaakt worden door een zescilinder dieselmotor. Maar ook een dikke V8 op benzine en een hybride staan op de planning.