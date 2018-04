Op LPG af-fabriek: Opel Insignia

Door: BV

Opel levert de Insignia in alle drie de koetswerkvarianten vanaf heden ook met een LPG-installatie die in de fabriek wordt gemonteerd. Onder de kap huist dan een 1.4l turbomotor die in z'n variant op LPG 140pk opwekt en 7,6l/100km verbruikt (uitstoot 124gr/CO2/km). Dat is bijna twee liter meer dan de (officiële) verbruikscijfers die de benzineversie laat optekenen, maar omdat LPG een pak goedkoper is (gemiddeld zo'n € 0,65/liter) is het gebruik van het voertuig bijna de helft goedkoper.

De LPG-variant haalt een bereik van 500km en wordt door Opel getrakteerd op een specifiek motormanagementsysteem, andere motorkleppen en versterkte klepzittingen. De tank van 42l komt naast de bestaande benzinetank. Op LPG bedraagt het bereikt zo'n 500km, met ook nog eens een volle tank benzine stijgt het rijbereik tot maximaal 1.700km. De Insignia Ecoflex LPG is verkrijgbaar vanaf € 28.500.