Madagascar 3 @ Drive In Movies

Door: BV

Alex de Leeuw, Marty de Zebra, Gloria het Nijlpaard en Melman de Giraffe proberen in de derde film uit de Madagascar-reeks nog steeds hun weg terug te vinden naar de Zoo van New York. En ditmaal brengt de queeste hen zelfs naar Europa, waar ze verplicht zijn om te infiltreren in een circus. Je ziet van ver aankomen dat een transformatie onvermijdelijk is. O ja, Koning Julien, Maurice en de bende knotsgekke Pinguins zijn natuurlijk ook van de partij.

De familiefilm Madagascar 3 staat voor aanstaande zaterdag 21 juli geprogrammeerd op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ja hoor, ook voor dit familiefestijn geven we weer gratis duotickets weg. Wie fan is van Auto55 op Facebook kan er reageren op de link onder dit item. Succes!