Het is best mogelijk dat de Japanners hun nieuwe LS voor deze plaagfoto in de F Sports Line-uitvoering hebben uitgedost. We zien vooral een lange, spitste neus en een coupéachtige daklijn in combinatie met een ogenschijnlijk korte, omhoogkrullende achterklep: kenmerken die veeleer met sportieve vierwielers in verband worden gebracht.

Lexus heeft trouwens al laten doorschemeren dat de LS die kant opgaat. We zijn opgewarmd nu, dus laat maar aanbreken die 30e juli.