Gordelairbag ook voor Mercedes

Door: AUTO55

Ford kwam er eerder mee in de schijnwerpers; Een tijd terug in de VS en onlangs weer op Auto55, met betrekking op de nieuwe generatie Mondeo. Mercedes gaat nu dezelfde toer op en maakte bekend dat men een soortgelijk systeem op de markt brengt - dan wel om de achterpassagiers te beschermen gezien de afwezigheid van frontale plofkussens. De gordel in kwestie zou dan 3x vergroten in oppervakte, met als postitief gevolg dat de druk zo gelijkmatiger wordt verdeeld. Het veiligheidsvernuft zal, volgens de verwachtingen, voor het eerst te zien zijn in de volgende S-klasse.