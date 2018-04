Hier is de nieuwe Mazda 6!

Door: BV

Mazda heeft het Autosalon van Moskou, dat doorgaat van 29 augustus tot 9 september, gekozen voor de wereldpremière van de nieuwe 6. De plaagcampagne was al begonnen en nu sturen de Japanners de eerste beelden de ether in. Ze zijn vergezeld van wat summiere informatie. Wat we al wisten is dat de 6 zich hult in een nieuwe designtaal die Kodo heet. Dat staat voor ‘ziel van de beweging'. Ook de Mazda CX-5 is volgens dat principe getekend.

Onderhuids is het al Skyactiv dat de klok slaat. Het onderstel, de transmissies en de motoren zijn allemaal geoptimaliseerd om het gewicht en de wrijving te reduceren, dus zo efficiënt mogelijk te zijn, en daardoor brandstof te besparen. Een alert en dynamisch weggedrag hoort daar ook bij, want dat hoort bij de kernwaarden van het merk. In Rusland wordt de 6 eind volgende maand tentoongesteld met een tweeliter viercilinder benzinemotor, maar ook de 2.2l diesel komt in Europa in de catalogus. Beiden dragen het SkyActiv-label, wat onder meer betekent dat ze werken met een identieke compressieratio. Mazda is vooralsnog de enige autofabrikant ter wereld die dat voor mekaar kreeg.