Kia werkt aan nieuwe Carens

Door: TB

Het Koreaanse Kia vernieuwt aan een verscheurend tempo z'n hele vloot en verruilt daarbij eerder zoutloze creaties steevast voor hippe en moderne bolides. Als je je op basis van deze stelling afvraagt wat de ouwbollige Carens in godsnaam nog in het modeloverzicht verloren heeft, ben je lang niet de enige. En zal het je evenmin verrassen dat er zich een opvolger achter de coulissen verschuilt. Meer bepaald op 27 september op het autosalon van Parijs zal Kia het doek officieel laten vallen.

De nieuwe Carens is volgens Kia bedeeld met ‘een fris en slank cab-forward design, een lagere daklijn, langere wielbasis en grotere wielen tot maximaal 18 duim' wat hem bij voorbaat visueel een stuk appetijtelijker zal maken. Met een tweetal kleurrijke computerschetsen wordt alvast een voorproefje gegeven van hoe de nieuwe Carens eruit zal zien. Nu al is duidelijk dat de compacte MPV een grote sprong voorwaarts maakt, iets dat we eigenlijk al bij alle Kia's van de nieuwste generatie hebben ervaren. Verwacht ook iets meer ruimte met dank aan een langere wielbasis, en uiteraard een resem moderne motoren die opnieuw een beetje zuiniger beloven te zijn dan voorheen. Alternatieven als de Volkswagen Golf Plus, Opel Meriva maar ook de Mercedes-Benz B-klasse kunnen een geduchte concurrent uit Azië tegemoet zien.