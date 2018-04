Alpha-N One Supercar is Porsche Cayman op steroïden

Door: AUTO55

Alpha-N heeft zich overduidelijk laten inspireren door de 918 Spyder. Hun One Supercar, gebaseerd op de Cayman, doet niet eens moeite om de gelijkenis met Porsche's op stapel staande droomwagen te verbergen. Definitieve specificaties ontbreken nog, maar de ambities zijn in ieder geval enorm. De Duitse tuner, die tot dusver vooral bekend staat om opgevoerde BMW's, mikt op een streefgewicht van 1.080kg voor de lichtste versie en 1.280kg voor de zwaarste. Net de reden waarom men veelvuldig met koolstofvezel zal omspringen. Men spreekt over vermogens tussen 300 en 800pk, waardoor de pk-gewichtsverhoudingen wel eens zeer interessant kunnen blijken. De tuner is naar eigen zeggen klaar om aan de bouw van de One Supercar te beginnen, met een totale oplage die niet hoger zal liggen dan 15 stuks. Misschien eerst een offerte vragen.