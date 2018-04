Arrinera doopt Hussarya

Door: AUTO55

Afgelopen mei liet het Poolse Arrinera een hoop technische info en de bijhorende plaatjes van hun nakende supersportwagen op ons los. En met een kloeke V8 achter de zetels, een koetswerk uit kevlar en koolstofvezel en de naam Noble in het achterhoofd, waren de ingenieurs alvast op de goeie weg.

Nu heeft het model ook een naam gekregen: Hussarya. Het zou verwijzen naar 16e eeuwse Huzarenstrijders -en dat geloven we best- maar ons doet het vooral denken aan Pagani's eigen Huayra. En ze hebben wel meer gemeen, zoals het duo luchtremmen die vanaf 150km/u in werking treden.

Daarnaast werd het jasje volledig hertekend. Het resultaat houdt het midden tussen een Lamborghini Aventador en een McLaren MP4-12C, met een kont die Lotuspotloden verkiest. Niet onbelangrijk: de vleugeldeuren verdwenen in de prullenmand. Topman Lukasz Tomkiewicz wil de Hussarya volgend najaar op de markt toveren, met een verwachte vraagprijs van om en bij € 120.000 exclusief belastingen. De eerste 33 exemplaren zullen deel uitmaken van een gelimiteerde reeks én er is sprake van een rechtsgestuurde variant. Niet dat wij daar veel aan hebben, maar de Engelsen wrijven wellicht de handen in.