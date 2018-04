De Hummer H1 is terug

Door: BV

In februari 2010 trok General Motors de stekker uit Hummer. Het bedrijf zocht toen al meer dan een jaar een overnemer. De naam was in 1992 opgericht toen AM General, dat de militaire Humvee bouwt, een civiele versie op de markt bracht en GM had het merk in 1998 gekocht. Alles was begonnen met de H1 en AM General dat al die tijd lang militaire versies bleef bouwen, heeft een manier gevonden om dat model na een afwezigheid van 6 jaar terug te brengen. Onder de naam Humvee en als kit-car, kwestie van aan alle kleine lettertjes in het contract dat destijds met de gigant uit Detroit werd afgesloten, te voldoen.

De Amerikanen kunnen de Humvee kopen voor $ 59.000. Maar een motor of transmissie zit daar niet bij. AM General denkt echter dat wanneer je een V8 diesel en transmissie nodig hebt, het totale prijskaartje hooguit $ 75.000 bedraagt. Da's bijna de helft van de H1, maar deze uitvoering heeft altijd een stoffen dak, zachte deuren (evenmin van staal dus) en mist aardigheidjes als spiegels of een zachte interieuraankleding. Wie die wil, zal ze zelf moeten fabriceren.