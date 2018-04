Licht uit bij Hummer

Door: BV

General Motors zoekt al meer dan een jaar naar een overnemer voor Hummer. Het merk zag z'n verkoop dalen van 56.000 stuks in 2007 tot amper 9.000 stuks in 2009. Uiteindelijk bleek het Chinese Tengzhong de enige degelijke geïnteresseerde partij. De fabrikant van zware werktuigen (zoals graafmachines) kon echter geen front vormen met de Chinese regering die overal een vinger in de pap houdt. De overheid wil er vooral werk maken van zuinige auto's en de Hummers kwalificeren bepaald niet. Thengzhong's belofte om werk te maken van een compacte telg, gebaseerd op de Hummer HX concept car of dit originele idee, bate niets. De overname gaat niet door en GM stopt daarom met het merk. De productie was al in januari gestaakt, maar het bedrijf heeft wel nog ruim 2.000 voertuigen in voorraad.

Hummer zorgt in de VS Voor ruim 3.000 arbeidsplaatsen en heeft 153 dealers. Dat zijn er al gevoelig minder dan twee jaar geleden, omdat er heel wat de bui zagen hangen en omschakelden naar een ander merk. De militaire Hummer of "Humvee" blijft voorlopig wel gewoon bestaan. Dat model zit in een aparte onderneming die alleen aan defensie levert.