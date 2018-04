Volgende BMW 3 uit Mexico?

Door: BV

Mercedes bouwt al tijden auto's in Zuid-Amerika's grootste economische mogendheid. En het ziet er naar uit dat ook BMW nu die weg inslaat. De volgende generatie van de 3 zou wel eens in Mexico van de band kunnen lopen - het bedrijf onderzoekt er vier potentiële productiesites. BMW overwoog eerder ook al een nieuwe fabriek in de VS, maar de loonkostvoordelen voor Mexico zijn niet te negeren.

Als alles volgens plan verloopt, kan de eerste 3 met sombrero eind 2016 van de band lopen. Eerst met jaarlijkse volumes van zo'n 50.000 stuks. Daarna, in het gezelschap van de volgende generatie 1-Reeks die in 2017 komt, tot zo'n 150.000 stuks per jaar. Of de Europese klant voor bovenstaande modellen ook vanuit Mexico wordt bediend, is twijfelachtig.