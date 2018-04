Spyker C8 Aileron vraagt om meer

Door: AUTO55

Als opvolger van de C8 moet deze C8 Aileron het in principe beter doen, al is het geleverde vermogen niet meer helemaal aanvaardbaar in supersportwagenland. Spyker laat de 400pk-sterke 4,2l Audi-V8 immers nog even op post. Aankloppen bij General Motors zou een optie kunnen zijn, maar daar zijn ze de Nederlanders voorlopig liever even kwijt dan rijk.

Topman Sander Van Dijk gaat op zoek naar oplossingen. Van downtuning wil hij alvast niets weten, want de nieuwe krachtbron moet minstens 8 cilinders bevatten, 500pk produceren en dienstdoen voor een SUV. De C8 Aileron is leverbaar met een automatische zesbak en kreeg alvast een stijver koetswerk en een 15cm langere wielbasis dan z'n voorganger. Momenteel rolt hij nog in 4,5 tellen naar 100km/u en houdt de naald het bij 300/km voor bekeken.