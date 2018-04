Spyker daagt GM voor de rechtbank, over Saab

Door: BV

Victor Muller, eerst baas bij Spyker, dan bij Saab (na de overname door Spyker) en inmiddels weer bij Spyker (na het splitsen van beide ondernemingen het bankroet van die laatste), daagt mede-Saab-eigenaar General Motors voor de rechtbank. Spyker beweert dat GM ‘onwettige acties' heeft ondernomen om een overeenkomst tussen Saab, Spyker en potentiële Chinese investeerders te blokkeren. GM wilde op die manier vermijden dat het op de Chinese markt moest concurreren met Saab, aldus Muller. De Amerikaanse gigant heeft op die manier bewust en onwettig het failliet van het Zweedse automerk in de hand gewerkt, zegt de Nederlander nog.

Spyker eist € 2,4 miljard van GM. Saab zelf is nog steeds in vereffening (een deal met een overnemer is nog steeds niet rond, ondanks eerdere aankondigingen). Daarom kan het zelf geen procedure inspannen. Spyker schiet in al z'n goedheid daarom de juridische kosten voor. In ruil voor "een zeer substantieel deel" van de opbrengst weliswaar. Als GM veroordeeld wordt...