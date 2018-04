Renault wil Afrika veroveren

Door: AUTO55

Renault is weer een buitenlandse fabriek rijker. En dat is al sinds februari zo, maar nu verhuizen ze ook een groter deel van de productie naar ginder. In het Marokkaanse Tanger zal onder meer de Dacia Lodgy en Dokker van de band rollen en de Fransen hopen zo op een verhoogde afzet in het Afrikaanse continent. Het prijskaartje bedraagt € 1 miljard, met een capaciteit van 400.000 wagens. Momenteel worden er jaarlijks 170.000 auto's gebouwd. Nadat is gebleken dat de Oost-Europese landen, met Rusland als uitzondering op de regel, minder binnenshuis verkopen dan verwacht, worden de pijlen nu ook zuidelijk gericht. Er is zelfs al sprake van een tweede fabriek in Algiers.