Spelen pauzeren eeuwenoude Rolls traditie

Door: TB

Nooit in de afgelopen 108 jaar haalde het Britse luxewagenmerk Rolls-Royce het in zijn hoofd om zijn emblemen overboord te gooien. Tot nu. De drie in "English White" gespoten Phantom Series II Drophead Coupés die het merk mocht inzetten tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen te Londen, werden voorzien van nieuwe emblemen die de traditionele R-R exemplaren, al in dienst sedert de bedrijfsoprichting in 1904, vervingen.

Het was het Rolls-Royce Bespoke Design Team dat de nieuwe badges uittekende. Op de grille werd de 'Graceful Little Goddess' even naar de wellness gestuurd en tijdelijk vervangen door de Spirit of Ecstasy, met bijhorende patriotische Union Flag. In het midden van het stuur monteerde het merk een (nog steeds zichzelf rechthoudende) plaat met daarop een traditionele lauwerkrans en fakkel, alsook het opschrift 'London 2012' omcirkeld door het Olympische motto, zijnde 'Citius, Altius, Fortius'. Dat betekent zoveel als 'Sneller, Hoger, Sterker'. Om het geheel nog wat meer op te luisteren, kreeg elke wagen een identiteitsplaatje dat hem onderscheidt als 'One of Three'. Kwestie van de bolides nog wat unieker te maken, ofschoon Rolls-Royce de wagens niet verkoopt.

De met de hand in Goodwoord gebouwde Phantom Series II Drophead Coupés hadden de eer om langzaam drie Britse artiesten te vervoeren, terwijl die hun beste beentje voorzetten tijdens het evenement genaamd ‘A Symphony of British Music'. Aanvankelijk aan het zicht onttrokken door het stoffen dak, werd de identiteit van de artiesten onthuld bij het neergaan van die constructie. Aan het stuur van elke bolide zat een werknemer van Rolls-Royce, die hiervoor de nodige opleiding had gekregen. Detailfoto's van de emblemen vind je in onze fotospecial.