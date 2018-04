BMW Zagato Roadster gaat naar Californië

Door: AUTO55

De BMW Zagato Coupé, die eerder op Concours d'Eleganza Villa d'Este werd onthuld, heeft nu ook een dakloze variant gekregen. Tijdens het dit weekend gehouden Pebble Beach Concours d´Elegance zal hij uit de schaduw treden.

Adrian van Hooydonck, designpresident bij BMW, en Norihiko Harada, die eenzelfde rol bij Zagato Milano vervult, kunnen het steeds beter met elkaar vinden. Op basis van de Zagato Coupé, waaraan de beide topontwerpers samenwerkten, verschijnt dit weekend ook een open versie. En dat is mogelijk goed nieuws voor zij die azen op een collectors item, want het is plausibel dat BMW van de Zagato Roadster, net als van de Coupé, slechts één exemplaar bouwt. München heeft echter tot dusver nog niet laten weten of ze de auto's in de etalage zetten of dat ze eigen museumstukken worden.

Technisch zal de Roadster waarschijnlijk niet afwijken van de Coupé, en dat betekent voorin een zes-in-lijn met TwinTurbo-technologie en 340pk. De donorauto van de gesloten BMW Zagato was immers de Z4 sDrive35is.