Rolls-Royce Phantom Coupe voor vliegeniers

Door: AUTO55

Alweer eentje voor Pebble Beach: de Phantom Coupé Aviator Collection, geïnspireerd door het Supermarine S6B-racevliegtuig van co-oprichter Charles Steward Rolls. Aan de buitenzijde laat de reeks zich opmerken door een speciale lakkleur (Aviator Grey) en een matte afwerking voor het radiatorrrooster, de voorruitomlijsting en de motorkap. Binnenin overheersen sporen van metaal, hout en bruin leder dat zelfs voor de vloermatten wordt gebruikt. Sporen van nostalgie vinden we terug in het klokje van Revue Thommen en wat oude wijsheid in het handschoenkastje: "The Power of flight is a fresh gift from the Creator, the greatest treasure yet given to man". Vliegen is fijn, met andere woorden. De Phantom Coupé Aviator zal slechts 35 klanten kunnen plezieren. De foto's kan je hier bekijken.