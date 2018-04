McLaren X-1, op maat gesneden

Door: AUTO55

Unieke auto's zijn niets nieuws. Bij Ferrari wordt er al eens vaker een paardje afgeleverd dat niet in de lijsten voorkomt, en nog niet zo lang geleden trakteerde Eric Clapton zichzelf op zo'n exemplaar. McLaren heeft zich er ook toe laten verleiden, al hebben ze het lang geheim kunnen houden. De sportwagenfabrikant speelde in op vraag van een anonieme klant en verrast vriend en vijand met deze hoogst ongewone X-1, een creatie die het begin inluidt van McLaren Special Operations of MSO: de afdeling voor zij die niet kijken op een cijfertje meer of minder.

De ontwikkeling ervan liep gelijk met die van de MP4-12C, een wagen die de klant in kwestie ook in de garage heeft staan. Net als een McLaren F1 en een Mercedes SLR, maar dat terzijde. Op basis van een urenlang gesprek vormde het team een hele waslijst aan foto´s van auto´s, architectuur, mode, design en films die de klant op een of andere manier zijn bijgebeven: een zogeheten moodbook. Op automotief gebied hebben de Facel Vega (1961), Chrysler D´Elegance Ghia (1953), Mercedes-Benz 540K (1939) en Citroën SM (1971) als inspiratiebron gediend. Daarnaast zijn ook het Guggenheim museum in New York, een Jaeger LeCoultre art deco klok, de Airstream trailer en een Montblanc pen in het achterhoofd blijven hangen.

Om de druk min of meer op de ketel te houden is de klant in kwestie aan het scouten geslagen. McLaren ging uiteindelijk met de opdracht aan de haal en onder leiding van Frank Stephenson kwam het design volledig tot uiting. Er is liefst 18 maanden aan gewerkt. De Britten moesten een uitgebreid testprogramma doorlopen en homologatie krijgen op elke onderdeel. Een ongekend grote klus. De MP4-12C stond in voor de basis en leende de hele MonoCell en 625pk-sterke twinturbo benzinemotor. Ondanks het gelijke gewicht is de X-1 langer en breder dan z'n donor.

De McLaren X-1 is te bewonderen op het beroemde Pebble Beach Concours d´Elengance en wordt achteraf nog eens grondig nagekeken in het McLaren hoofdkwartier te Woking. Met de X-1 laat men zien waartoe MSO in staat is. Wie weet wat er ons nog allemaal te wachten staat...

UPDATE: De bijgevulde fotoreeks kan je hier bekijken.