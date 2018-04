Cadillac laat wat zien

Door: AUTO55

Het Amerikaanse luxemerk heeft iets in petto, maar wil er verder niets over kwijt. We weten wel dat de afgebeelde voorlopig schuilgaat onder de noemer Glamour Concept en hij zich volgend jaar voor het eerst laat zien. Wellicht als concurrent van enkele uit de kluiten gewassen Duitsers.

De tekeningen kwamen bovendrijven tijdens het Pebble Beach-evenement en duiden op een grote koets met veel allure. En er volgen er ongetwijfeld nog, met in het zog een hoop cijfertjes. Nog het vermelden waard is de ELR, op basis van de Chevrolet Volt, die vanaf 2014 in productie gaat.