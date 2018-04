Jaguar XJ geprijsd

Door: AUTO55

De nieuwe XJ, die recent nog enkele wijzigingen onderging om het nieuwe modeljaar door te komen, heeft z'n prijzen bekend gemaakt. Instappen doe je vanaf € 78.160, met een 240pk-sterke 2,0l Ti in de snuit. Voor een exemplaar met lange wielbasis mag je in dat geval minstens € 87.460 rekenen. Een XJ met een 340pk-sterke 3,0l V6 aan boord kost € 88.700 - of € 93.600 voor de vierwielaangedreven versie. In Portfolio-uitvoering wordt dat respectievelijk € 96.200 en € 100.300, de LWB vraagt telkens nog eens € 4.600 extra. Op het hoogste schavotje staat de 5,0l V8 met compressor, ook wel Supersport genoemd, en die is goed voor 510pk en minimaal € 143.720. Maar laten we vooral de belangrijkste telg niet vergeten, want dieselen kan immers ook. Met de 3,0 V6 Td welteverstaan, die je vanaf € 83.260 met 275pk verblijdt.