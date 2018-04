Saab in de clinch met BMW

Door: AUTO55

Twee jaar geleden tekende Saab een overeenkomst met de Duitse autobouwer: BMW's 1,6l viercilinder turbomotor zou prima van pas komen in een nieuwe generatie 9-3. Maar van dat model is uiteindelijk niets meer in huis gekomen. En dat ruikt natuurlijk naar een rechtszaak, want iemand moet uiteindelijk met de verloren centen over de brug komen. BMW eist nu € 2,6 miljoen van Saab Automobile Parts voor openstaande rekeningen. De Zweden langs hun kant doen alsof hun neus bloedt, de motoren in kwestie zouden nooit geleverd zijn. Aan de rechter om een uitspraak te doen. Nostalgische zielen kunnen nog even wegdromen bij plaatjes van de laatste reeks uit de 9-3 collectie.